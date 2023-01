Pensione | alle donne assegno del 30% inferiore a quello degli uomini

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) In Italia leinsono più numerose, ma il loropensionistico è di circa il 30% più basso. Un gender gap che dal lavoro si trascina dunque fino al trattamento previdenziale a causa della differenza retributiva, della maggiore discontinuità di carriera e delle minori opportunità di progressioni in carriera. È il quadro che emerge dalla lettura dei dati dell’Osservatorio dell’Inps sui flussi direlativo al 2022. Pensioni, quando arrivano i pagamenti di febbraio: le date Pensioni: i numeri Inps Le nuove pensioni con decorrenza nell’anno 2022 sono state 779.791 in totale, per un importo medio mensile di 1.153 euro: prevalgono per numero le pensioni femminili, 437.596 contro le 342.195 maschili, ma a fronte di un importo medio mensile più basso, ...