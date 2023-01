Pedone 17enne travolto da uno scooter | alla guida un uomo drogato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 gennaio 2023)da un motorino mentre attraversava la strada. È successo questa mattina a Ciampino. Vittima del terribile sinistro un ragazzo di 17 anni poi condotto in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure. In sella allo scoter invece un, italiano di 50 anni, che eradel mezzo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Oltre ai sanitari del 118 è poi giunta sul posto anche la Polizia Locale. Roma, falciato mentre attraversa sulla strisce: 65enne in coma L’investimento questa mattina a Ciampino I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 9.10 in via di Morena. Siamo all’altezza del civico 20, all’intersezione Lucrezia Romana, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, quando il– che stava attraversando sulle strisce- è stato improvvisamente ...