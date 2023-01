(Di venerdì 27 gennaio 2023) “leo ima non solo.quelle realtà che non rispecchiano i valori di democrazia e rispetto reciproco”. È quanto ha detto all’Ansa il neo-coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, Giuseppe. Per il neo-coordinatore per la lotta contro l’antisemitismole realtà, come i, che non rispecchiano i valori di democrazia e rispetto reciproco “Parlando del suo nuovo incarico – ha aggiunto-, il prefetto ha spiegato che uno dei primi e principali obiettivi sarà quello di ‘lavorare con e sui giovani’. Ci sono segnali preoccupanti di ignoranza e poca ...

Pecoraro: "Vanno sciolte le associazioni o i movimenti neofascisti" LA NOTIZIA

Lotta contro l'antisemitismo, Pecoraro: sciogliere movimenti neofascisti TGCOM

Pecoraro,sciogliere movimenti neofascisti La Prealpina

