Pechino a corto d’ossigeno. Ora la Cina abbraccia la finanza estera

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sarà la fame di capitali o, più semplicemente l’onda lunga della fine della Zero covid policy. Fatto sta che latorna a spalancare le porte alle grandi finanze straniere. In passato è già successo, anche se sempre a piccole dosi. Stavolta però l’economia ancora sottotono, l’indebitamento delle banche e un’emergenza sanitaria non ancora del tutto domata, hanno spinto il partito comunista ad approvare in fretta e furia una serie di provvedimenti con cui consentire alle società estere, molte della quali occidentali, di aprire filiali e presidi nel Dragone. Come ha raccontato il quotidiano Nikkei,ha rilasciato in queste ore una raffica di approvazioni per le società finanziarie straniere che cercano di espandersi nel Paese per tentare di infondere fiducia negli investitori, dopo anni di restrizioni pandemiche. La volontà di procedere in tal ...