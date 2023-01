Pec | basta quella per aprire un' impresa | l' idea del governo per gli artigiani

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo sta lavorando a un pacchetto normativo per snellire le procedure burocratiche, partendo dal settore dell’artigianato

...del documento di identità in corso di validità e inviare il modulo compilato all'indirizzo di" ... E' possibile esercitare l'opzione anche inviando una comunicazione in forma libera,che ......e della Dichiarazione di inizio produttività produttiva (Dia e Diap) e per richiederla... Una volta trasmessa la scia attraverso uno dei sistemi sopra citati, via, il titolare dell'attività ...

Tar: per concorsi pubblici basta Pec, non serve firma Agenzia ANSA

Posta elettronica certificata (Pec), come funziona e come attivarla ... Trieste News

Digitalizzazione e Farmacie alleati della Medicina Territoriale Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Basta un click per il protocollo. Digitalizzazione per ufficio comunale Onda Tv

"Basta cadute in piazza Pergolesi Sul gradino metteremo le fioriere" il Resto del Carlino

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - In base al codice dell'amministrazione digitale, per partecipare ad un concorso pubblico basta inviare la "Pec" e non è necessaria la propria firma in calce alla domanda. Lo ...