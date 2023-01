Pattinaggio | Sara Conti e Niccolo Macii d' oro agli Europei | la prima volta di una coppia italiana

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Per l'Italia una doppietta mai vista: lasi conferma dopo il primo posto nel programma corto e vincono la meda d'oro neldi figura davanti ai connazionali Ghilardi-Ambrosini che recuperano tre posizioni grazie al programma libero

L'Italia ha aperto la 115/a edizione dei Campionati europei didi figura con ben due medaglie, lo stupendo oro diConti e Niccolò Macii, e lo straordinario argento di Rebecca ...L'Italia detta legge agli Europei di Espoo in Finlandia. La coppia composta daConti e Niccolò Macii ha conquistato la medaglia d'oro nelartistico, piazzandosi davanti ai compagni di squadra Rebecca Ghilardi - Filippo Ambrosini, firmando una doppietta che ...

Oggi, venerdì 27 gennaio, si svolgerà ad Espoo (Finlandia) la terza giornata dei Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico ... nelle mani del transalpino Adam Siao Him Fa. Ma ci sarà spazio ...