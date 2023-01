Pattinaggio di figura | Europei 2023 | Guignard Fabbri in testa dopo la rhythm dance! Azzurri a caccia dell’oro

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Charlenee Marcosono stati semplicemente sublimi sul ghiaccio di Espoo (Finlandia), dove hanno pennellato unadance di assoluto spessore tecnico e hanno illuminato la scena dall’alto di un quoziente tecnico davvero rimarchevole. La coppia di danza non si è nascosta e ha ribadito di essere la grande favorita per la medaglia d’oro aglididi. Glisi sono presentati all’appuntamento come i candidati numero 1 per il titolo continentale e nel primo segmento di gara hanno davvero strabiliato, portandosi al comando della classifica generale. Gli allievi di Barbara Fusar Poli e Roberto Pelizzola svettano dall’alto di 85.53 punti (48.77 per la parte tecnica e 36.79 per i components). I nostri ...