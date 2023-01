Pattinaggio artistico | Sara Conti e Niccolò Macii | “L’oro è oltre l’immaginabile”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’Italia delha fatto la storia ai Campionati Europei in corso di svolgimento a Espoo (Finlandia)., infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro nelle coppie chiudendo davanti ai compagni di squadra Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini per una doppietta azzurra che resterà per sempre impressa nella storia della disciplina nostrana. Primi dopo il programma corto,hanno mantenuto la leadership dando seguito a quanto fatto già in questa stagione: due podi nelle tappe di Grand Prix, il terzo posto nella finale del circuito internazionale, il titolo italiano eeuropeo. Il punteggio di 195.13 è valso il primato personale al termine di una gara in cui gli allievi di Barbara ...

Mai era arrivato un titolo continentale per l'Italia nelle coppie die mai in qualsiasi specialità deldi figura gli atleti azzurri avevano occupato due gradini del podio.AGI - Storica doppietta azzurra nelle coppie d'deldi figura ai Campionati europei di Espoo in Finlandia. Sara Conti e Niccolò Macii sul ghiaccio della 'Espoo Metro Areena' hanno conquistato il titolo continentale con 195,13 ...

