Pattinaggio artistico | Matteo Rizzo da sogno! L’azzurro secondo agli Europei 2023 Vince Siao Him Fa

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una gara da leone.ha conquistato la meda d’argento ai Campionatidi, rassegna in scena in quel di Espoo (Finlandia) fino a domenica 29 gennaio. Il nostro gioiellino, già al posto d’onore dopo lo short, è riuscito nell’impresa rendendosi artefice di un libero di altissimo profilo in cui ha dimostrato tutta l’esperienza accumulata nel corso degli anni. In una gara in linea generale contrassegnata da tante, tantissime, sbavature dalla maggior parte dei concorrenti, l’allievo di Franca Bianconi, penultimo a scendere sul ghiaccio, sapeva di poter sbare il meno possibile. Ma il primo elemento, il quadruplo toeloop, non va a causa un atterraggio a due piedi. Serviva dunque il colpo di coda, l’asso nella ...