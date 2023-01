Patrimoniale sulla casa? Altra vergogna-Ue | Parigi e Berlino non pagano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La direttiva Ue sulle case green potrebbe costare fino a 59 miliardi di euro all'anno. Quasi tre punti percentuali di Pil e il doppio della manovra finanziaria per il 2023. Uno sforzo di dimensioni belliche che, tra l'altro, penalizzerà molto di più l'Italia rispetto agli altri grandi Paesi europei. Stando ai dati delle certificazioni degli edifici raccolti da Ance, infatti, il 60% degli immobili italiani si trova nelle due classi energetiche peggiori (G e F), contro il 17% della Francia e il 7% della Germania (al netto della quota residuale rappresenta dalle prime case di proprietà). La direttiva, nella sua veste attuale, prevede infatti l'obbligo di passaggio alla classe energetica E per tutti gli immobili residenziali entro il 2030 e, prima del 2033, alla fascia D, ancora più stringente. Per adeguarsi ai diktat di Bruxelles, insomma, servirà una massa enorme di risorse, superiore ...