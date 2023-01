Partenone | i marmi non si scambiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La stampa inglese ha rivelato all’inizio dell’anno che le attuali negoziazioni per il ritorno deidelin Grecia riguardano, per la prima volta, un possibile prestito a lungo L'articolo proviene da il manifesto.

Vanno avanti da più di un anno tra il governo greco e il British Museum, ma ci sono pareri diversi su come stiano ......Grecia al rientro di alcuni (un terzo) deidi Fidia, "in prestito" dal British Museum ad Atene. L'istituzione inglese aveva intenzione di spostare temporaneamente le sculture delper ...

Le trattative per restituire i marmi del Partenone Il Post

Cosa sappiamo sul rientro dei marmi del Partenone in Grecia e degli Usa nell’Unesco Il Sole 24 ORE

Marmi del Partenone: accordo vicino tra Regno Unito e Grecia la Repubblica

La restituzione dei marmi del Partenone è una questione geopolitica Esquire Italia

Lezioni di Storia, Canfora: «Il Partenone non era luogo di culto ma la ... Il Messaggero Veneto

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Vanno avanti da più di un anno tra il governo greco e il British Museum, ma ci sono pareri diversi su come stiano procedendo ...