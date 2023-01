Parigi Haute Couture | dagli Anni 20 agli Anni 20

(Di venerdì 27 gennaio 2023) DiorP/E 2023. La Paris Fashion Week Dedicata alle sfilatePrimavera/Estate 2023 si è conclusa. L’Alta Moda, ovvero l’atelier, i materiali fragili e preziosi, le lavorazioni interamente manuali. Questo sontuoso anacronismo, questo emblema di un certo esprit francese anche quando a firmarla arrivano dai quattro angoli del globo, a ogni stagione sembra un’attività sottoposta ad accanimento terapeutico, una nicchia professionale affascinante quanto strutturalmente carente anche se cucita a un passato glorioso. Ha ancora senso realizzarla? Ci sono ancora donne nel mondo disposte a fare su e giùaerei solo per andare in sartoria a fare tre o quattro prove prima di ritirare un abito che costa come un bilocale nel centro di una metropoli? Ma, volendo ...

va in scena la magia dell'Couture : un turbinio di tulle, abiti da sera e, ovviamente, gioielli! Se le maison diJoaillerie sono intente a presentare pezzi unici senza tempo, i ...... Viktor & Rolf, è il corpo che indossa l'abito o l'abito che indossa il corpo Dimentichiamoci della praticità: in passerella a, l'Couture Primavera - Estate 2023 del duo Viktor Horsting ...

Le collezioni di Alta Moda primavera estate 2023 si ispirano agli Anni 20 del 900 in un parallelismo di attualità e costumi che fa riflettere ...