Papà perde entrambe le gambe mentre salva figliolette da incidente con spazzaneve durante viaggio in sci

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Un attimo e una famiglia di quattro persone si sta godendo la vacanza in una popolare località sciistica. Un attimo dopo e due di loro si ritrovano a lottare per la vita. A metà dicembre, Dave Miln e sua moglie Clare erano in vacanza per sciare assieme alle duequando è avvenuta la tragedia. La coppia ha portato le figlie di 3 e 1 anno a lezione di sci quando unole ha investite. Dave, un veterano dell'Australian Defence Force, si è gettato davanti alle figlie per evitare che venissero risucchiate dalla macchina. La più piccola ne è uscita illesa, ma Dave e la bambina più grande hanno riportato ferite terribili.