“Panties y brasieres” | il brano di Rauw Alejandro con Daddy Yankee

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 27 gennaio 2023) È uscito oggi, venerdì 27 gennaio, in digitale “” (Sony Music Latin), il nuovo singolo dell’artista latino da miliardi di stream, vincitore di 1 Latin Grammy e nominato ai Grammy Awards, in collaborazione con. Il, presentato in anteprima a sorpresa durante il suo live al La Fiestas De La Calle De San Sebastian, è stato inserito all’interno dell’ultimo album di inediti “Saturno”. “” è un perreo uptempo con influenze reggaeton moderne e contiene un sample di “Camuflash”,di Playero e. Il, che vuole essere un omaggio al suo idolo...