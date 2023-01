Pallamano | Mondiali 2023 | la Finale sarà Danimarca-Francia I nordici staccano il pass per Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Lapiù attesa da tutti gli apionati adesso è realtà. Sarannoa giocarsi il titolo ai Campionatidimaschile in scena in Polonia e in Svezia. Le due squadre, le più quotate del lotto già dalla vigilia, hanno infatti sconfitto in semirispettivamente la Spagna e i padroni di casa della Svezia. Un risultato che ha consentito aidi staccare ilalle Olimpiadi diconsiderato il vìs-a-vìs con il Paese ospitante, ovviamente già qualificato. A Danzica (Polonia) i detentori del titolo hanno regolato la Spagna con tre goal di scarto, ovvero 23-26, in quella che è stata una partita intensa e combattuta. Se la ...