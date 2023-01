Palermo | riscaldamento guasto a scuola | bambina portata in ospedale per ipotermia

(Di venerdì 27 gennaio 2023)inperUnadiè statainperdopo essersi sentita male per il freddo mentre si trovava a. Nell’istituto ilè spento a causa di unche non viene riparato da mesi. “Unadella classe quinta, a seguito di malore ed evidente tremore e intorpidimento delle gambe durante il normale svolgimento delle attività didattiche, è stata condotta indagli operatori del 118, tempestivamente chiamati, e il genitore riferisce che i medici ...

È successo nella scuola elementare 'Emanuela Loi' di Passo di Rigano. La preside aveva più volte segnalato il problema che costringeva a tenere spento ......improvviso all'impianto di, che l'Amministrazione sta provvedendo rapidamente a riparare e che, già da domani, riporterà a normalità la situazione'. Lo dichiara il sindaco di, ...

Palermo, riscaldamento guasto a scuola: alunna in ospedale per ipotermia TGCOM

Riscaldamento rotto in una scuola elementare a Palermo: alunna portata in ospedale per ipotermia Il Fatto Quotidiano

Palermo, riscaldamento rotto a scuola: bimba ricoverata in ipotermia QUOTIDIANO NAZIONALE

Palermo, il riscaldamento della scuola è guasto: alunna di quinta elementare in ospedale per ipotermia Open

Palermo, nella scuola elementare l’impianto di riscaldamento è guasto: bambina ricoverata per ipotermia Corriere del Mezzogiorno

PALERMO – Riscaldamenti spenti a scuola causa di un guasto e una bambina va in ipotermia. La storia, raccontata dal quotidiano ‘Palermotoday.it’, arriva dal capoluogo siciliano. La piccola, che ...La temperatura si è abbassata notevolmente ma i riscaldamenti della scuola elementare Emanuela Loi, in via Dogali a Palermo sono guasti. E per questo una bambina che frequenta la quinta martedì scorso ...