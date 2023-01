Palermo | parla il nuovo acquisto Verre | «Serie A? È possibile | ma ci dobbiamo lavorare piano piano»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Valeriocentrocampista del, hato di unapromozione inA dei rosanero Valeriocentrocampista deled ex Sampdoria, hato dopo il suo arrivo all’aeroporto del capoluogo siciliano. PAROLE – «Sono felicissimo di esstere tornato. Non vedo l’ora di tornare al ‘Barbera’, ho bellissimi ricordi qui a, quindi sono contentissimo. LaA? È, ma ci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... e quindi " in realtà chiè Giuseppe Graviano per bocca di Baiardo ". Questa mattina, sulle pagine de Il Fatto Quotidiano , l'ex procuratore generale diè tornato sulla questione ..." Ac'è Guttadauro , per esempio, del quale simolto. ". Baiardo, da buon pokerista, non si è esposto ma ha replicato: "Ci sono altre persone". L'ex fiancheggiatore dei Graviano è ...

Cartelle sì, cartelle no. È la doppia faccia di Fratelli d'Italia, che a Roma rottama le cartelle esattoriali sotto i mille euro, ma fa l'esatto opposto a Palermo dove invece l'assessora di Fdi chiede ...