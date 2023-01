Palasport | ancora infiltrazioni d' acqua - Cronaca - lanazione it

Tre mesi dopo la riapertura successiva alla ristrutturazione sul parquet stracci e secchi: in consiglio l'appello a trovare ...... mentre Bra è il fanalino di coda e chiude la classificaa secco di vittorie. Gli Alligatori ... domenica 29/01/2023ore 09.30, Granda College Cuneo 2010 - Gators 2011 (SPORTAREA - Via ...

Palasport, ancora infiltrazioni d’acqua LA NAZIONE

Il palasport infinito di Gravellona sarà pronto tra pochi mesi La Stampa

PalaTerni, Comune e fondazione Carit: i patti su nome, soggetti terzi ... umbriaON

Fondi, piove ancora nel palazzetto dello sport h24 notizie

Palasport di San Siro, 38 anni fa il crollo | Clicca qui Mi-Tomorrow

Sarà un match fra due formazioni in cerca di riscatto quello che sabato, alle ore 19.30, andrà in scena al Palasport “Lino Oldrini” tra Openjobmetis Varese e Germani ...Sarà un match fra due formazioni in cerca di riscatto quello che sabato, alle ore 19.30, andrà in scena al Palasport “Lino Oldrini” tra Openjobmetis Varese e Germani ...