‘Otared | tre stagioni all’inferno’ di Mohammad Rabie | l’ultima distopia egiziana

(Di venerdì 27 gennaio 2023) di Federica Pistono* Un genere letterario particolare si è diffuso in Egitto dopo la rivoluzione del 2011: la letteratura distopica, forse un tentativo degli scrittori, dopo la delusione dovuta al fallimento della Primavera araba, di mitigare la frustrazione e lo sconforto seguiti al dissolversi del sogno di libertà e democrazia. Nello sforzo di esorcizzare la paura, il terrore di perdere il controllo del proprio destino personale e nazionale, il timore della marginalizzazione, la narrativasi è lanciata in una sorta di fuga dalla realtà, che ha coinvolto un’intera generazione di intellettuali. La narrazione distopica, come quella fantascientifica, offre inoltre allo scrittore il pretesto di alterare la realtà, di ambientare in un altro tempo o in un altro luogo la trama di un’opera letteraria, per sfuggire così ai rigori della censura di un regime ...