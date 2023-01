Ospedale San Pio | martedì 31 gennaio l’open day sull’Emicrania

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento partecipa alDaynell’ambito delle iniziative della Fondazione Onda. La Fondazione Onda Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere nella giornata del 312023 coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa per promuovere la prima edizione dell’(H)–Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point conferenze e distribuzione di materiale informativo. Nonostante gli evidenti dati epidemiologici l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come invisibile. Obiettivo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione: un riconoscimento precoce dei ...

... ha accusato un malore mentre era di turno su un'ambulanza nella sede della Svs in viaGiovanni ... dove attualmente si trova in cura nel reparto di cardiologia dell'. Durante il turno di ......e trasportato in elicottero all'di Bolzano. L'allerta è scattata nella serata di giovedì 26 gennaio quando i familiari non l'hanno visto rientrare al camping . Il 54enne aveva lasciato...

Il campione Marco Tardelli in visita all'ospedale 'San Cataldo' del Cnr di Pisa PisaToday

Ospedale San Paolo di Napoli, paura in corsia: furti e minacce ai sanitari ilmattino.it

Ospedale San Donato, emicrania: l'esperto risponde LA NAZIONE

L’ospedale San Bassiano primo in Veneto per le procedure di rivascolarizzazione delle arterie carotide Agenzia Nova

Policlinico San Martino di Genova, incarico a Profiti dal primo febbraio La Repubblica

A San Giovanni Rotondo la 29enne è stata sottoposta prima ad ... responsabile dell'Unità di Ematologia e Centro Trapianti Staminali Emopoietiche dell'ospedale. "Dopo diverse settimane è stato ...Il procuratore della Repubblica dei Minori di Milano Ciro Cascone ha autorizzato la diffusione delle immagini registrate dalla telecamera della stazione di Seregno nel pomeriggio di mercoledì 25 genna ...