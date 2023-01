Osorio inventa | Tzimas fa gol | chi sono i due baby che punta il Milan

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Pinto come Sordi, la Nasa, "l'americano sbagliato": i social sul caso Zaniolo Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : ...

Il 19ennee il 17enne Tzimas sono finiti nel mirino della dirigenza rossonera, anche se nelle ultime settimane hanno ricevuto offerte da mezza Europa. Pinto come Sordi, la Nasa, "l'americano ...Prima del riposo il pari: Tremolada stoppa di tacco eun assist per Diaw che scattato sul ... Il gol decisivo arriva al 19 : Maistro mette in mezzo dalla sinistra,interviene goffamente ...

Mudao Meravigliao, splende il Parma che parla argentino ParmaPress24

Buffon infinito, Juric capolavoro, ma serve una punta: le pagelle di Inter Parma ParmaPress24

Inter-Parma 2-1 d.t.s.: i nerazzurri si salvano in rimonta e passano ai quarti di Coppa Italia OA Sport

L'Inter la spunta trovando l'Ace...rbi vincente: 2-1 e quarti di Coppa Italia, ma che fatica per... Fcinternews.it

Vazquez inventa, Camara segna e Pavoletti pareggia. Sardegnagol

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...