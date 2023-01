Orsi su Zaniolo | “Manca di collettività | bisogna capire se al Milan serve”

Di parere diverso Fernando, ex portiere e oggi allenatore: 'Adesso non è che la colpa sia solo di, non gliela do al 100%. I contratti si fanno in due, poi lui potrà avere esagerato. Ma ......a imperversare inevitabilmente a Roma e su Radio Radio. Più che dalla gara di domani con lo Spezia si parla dell'addio vicinissimo del n.22. Attacca Roberto Pruzzo : Poi tocca a Nando: ...

Orsi: "Zaniolo strappa tanto, bisogna vedere se al Milan serve un giocatore così o uno un po' più... Milan News

Orsi su Zaniolo: "Strappa tanto, ma manca di collettività. Da vedere se al Milan serve uno così" TUTTO mercato WEB

ORSI: “La colpa non è solo di Zaniolo”, PRUZZO: “Per fortuna manca poco alla chiusura de ... RomaNews

MAIDA: "Nella vicenda Zaniolo rischiano di rimetterci tutti" - PES: "Per Frattesi si aspetterà giugno" LAROMA24

TIMPANO: "Zaniolo Una cessione sarebbe solo per una questione economica" - ASSOGNA: "Dovevano rinnovarlo prima" LAROMA24

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Nando Orsi è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24. Le sue dichiarazioni sul possibile arrivo di Zaniolo al Milan: «Zaniolo strappa tanto, ma dopo manca un po’ di collettività. Bisogna vedere se ...