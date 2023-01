Oroscopo Paolo Fox dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023 | previsioni settimana

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Torna l'imperdibile appuntamento con leastrologiche dell'Fox pubblicate dalla rivista DiPiù Tv per ladal 28al 3. Il Leone riverserà sulla coppia i problemi di lavoro, mentre il Toro farà progetti di coppia. Ecco cosa consigliano le Stelle per i dodici segni dello Zodiaco. ARIETE – Cielo valido per le storie appena nate, grazie a Venere nel segno. Sono giorni molto interessanti per i single, mentre chi è in coppia e ha dei progetti, potrà portarli avanti. Chi si è sposato da poco, potrebbe pensare ad un figlio. Giove nel segno stimolerà anche una ripartenza sentimentale. La vostra ambizione potrà trovare soddisfazione, ma dovrete impegnarvi e fare progetti per il futuro. TORO – Venere sta per arrivare nel ...