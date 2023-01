Orietta Berti a Rtl 102 5 | «A Sanremo possono vincere Mengoni | Giorgia e anche Ultimo | altrimenti si arrabbia»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) MILANO – Su RTL 102.5 continua il viaggio verso la 73esima edizione del Festival di. Oggi, nel corso di ‘Giletti 102.5’, collegata con Massimo Giletti e Luigi Santarelli, è intervenuta, che ha partecipato a ben dodici edizioni del Festival di, l’ultima volta del 2021 con il brano “Quando ti sei innamorato”. «Il Festival di quest’anno è il massimo – dice– Mi hanno detto che le canzoni sono più belle degli altri anni». Attualmente impegnata come opinionista del Grande Fratello,racconta in radiovisione la sua passione per: «La serata del giovedì non lo guarderò perché sono al Grande Fratello ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai», dice. Ai microfoni di RTL 102.5 ...

Nel frattempo c'è chi, come, si è sbilanciato ancor prima di ascoltare i brani in gara. E allo stesso tempo non ha fatto mancare una frecciatina che di certo non è passata inosservata ...Ph: Alessio Bonia Sanremo 2023 non sarà sul palco ma farà il tifo da casa e ha già individuato i suoi preferiti. Si tratta di Giorgia, di Marco Mengoni e di Ultimo , cantanti che lainserisce sul ...

Chi può vincere il Festival di Sanremo 2023 La cantante non risparmia una stoccata Sta per cominciare la nuova edizione del festival della canzone ...