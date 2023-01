«Ora ti massacro» | picchia con violenza la moglie in strada nonostante la presenza dei vigili | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’ha massacrata di botte, sbattendola violentemente a terra e prendendola a calci e pugni in, sotto gli occhi di tutti. Unainconcepibile quella che pochi giorni fa, il 20 gennaio, si è consumata a Fiumicino. È successo nella zona di Isola Sacra, durante i festeggiamenti di San Sebastiano. Protagonista un uomo, che ha riversato tutta sua rabbia sulla, scatenata ancora una volta per la sua morbosa gelosia. Unaesplosa all’improvviso, con l’uomo che ha continuato a reiterare la propria condotta sotto gli occhi non solo dei passanti, ma anche di una pattuglia della Polizia Locale che era lì proprio per la festa del corpo. Sono stati proprio gli agenti, accorgendosi di quanto stava accadendo, a intervenire, mettendo in salvo la giovane donna dal suo aguzzino, che ha tentato di scappare ...