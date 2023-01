Opel Grandland GSe - Vietato annoiarsi col plug-in

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Suv ibrida - per di più ricaricabile - e performante. L'identikit porterebbe a indagare nel segmento premium e, invece, è laa stuzzicare chi non si accontenta della solita-in buona per il casa-ufficio settimanale e pronta all'uso per le gite fuoriporta del weekend. Lo fa con laGSe (Grand Sport Electric): una sport utility da 300 cavalli la cui miscela di ingredienti va oltre una buona dose di potenza e coppia abbinate alla trazione integrale, sintonizzando a dovere anche sterzo, telaio e sospensioni, per un piacere di guida più rotondo. Che, sebbene arrivi da un modello generalista, quanto al prezzo ci riporta nell'alveo del succitato premium: il listino parte, infatti, da 55.000 euro. Corredo high-tech. Certo, la cifra si riferisce a una vettura da famiglia-in (tecnologia ancora cara) e a un ...

MALAGA - Le Astra cinque porte e Sports Tourer e il Suvsono i primi modelli che debuttano in versione Gse, il marchio rilanciato dae che una volta stava per Grand Sport Einspritzung (iniezione). Adesso la 'e' sta per electric perché le tre ...Infine per quanto riguarda invece, Stellantis ha richiamato anche Crossland X eX . Anche in questo caso con motore a benzina da 1,2 litri, anno di produzione gennaio 2017 - agosto ...

