Opel Astra - Se elettrificata fa rima con affilata

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tre lettere portano il passato nel futuro. La sigla GSE era una volta l'abbreviazione di Grand Sport Einspritzung (Iniezione Grand Sport) e contrassegnava le versioni sportiveggianti di alcuni modelli, come la Monza. Oggi che e sta per electric, le stesse lettere rievocano lo spirito originario in uno scenario, però, in cui l'elettrificazione avanza: la Casa tedesca punta infatti ad offrire, entro il 2024, una variantedi ciascun modello (al momento solo la Crossland ne è sprovvista) e a schierare una gamma cento per cento elettrica già a partire dal 2028. Un orizzonte temporale, quest'ultimo, che sembra impartire una missione a scadenza allaGSe, mossa da un powertrain plug-in da 225 cavalli e 360 Nm abbinato a un'estetica incattivita ma in punta di matita e a un telaio un po' più affilato grazie a ...

Poi, occorre accontentarsi di un bagagliaio dalla volumetria ridotta rispetto a quello di un'... È un pegno che si paga per avere la chance di viaggiare anche solo a corrente: secondo la, ...Elettrificazione per ridurre le emissioni, elettrificazione - anche, e in questo caso, soprattutto - per mettere il turbo alle performance. La sigla GSe incollata sul portellone dinon individua più, come in passato, un propulsore a iniezione diretta di benzina, bensì un sistema ibrido plug - in a iniezione diretta di guida sportiva. Eh sì, perché con 225 cvGSe ...

Opel Astra GSe: test drive, interni, dotazioni, prezzo - Quattroruote.it Quattroruote

Le Opel pluripremiate nel 2022: da Opel Astra a Opel Zafira-e Life Stellantis

Opel Astra GSe, i segreti e prezzo della berlina sportiva elettrificata QN Motori

Opel Astra GSe: nel segno della OPC Inforicambi

Promozione Opel Astra PHEV, perché conviene e perché no Motor1 Italia

Annuncio vendita Opel Astra Station Wagon 1.5 CDTI 122 CV S&S AT9 Sports Business Eleg. usata del 2020 a Pisa nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita Opel Astra 1.5 Turbo Diesel 130 CV AT8 Ultimate nuova a Marsala, Trapani nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...