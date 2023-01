Opel Astra - Se elettrificata fa rima con affilata

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tre lettere portano il passato nel futuro. La sigla GSE era una volta l'abbreviazione di Grand Sport Einspritzung (Iniezione Grand Sport) e contrassegnava le versioni sportiveggianti di alcuni modelli, come la Monza. Oggi che e sta per electric, le stesse lettere rievocano lo spirito originario in uno scenario, però, in cui l'elettrificazione avanza: la Casa tedesca punta infatti ad offrire, entro il 2024, una variantedi ciascun modello (al momento solo la Crossland ne è sprovvista) e a schierare una gamma cento per cento elettrica già a partire dal 2028. Un orizzonte temporale, quest'ultimo, che sembra impartire una missione a scadenza allaGSe, mossa da un powertrain plug-in da 225 cavalli e 360 Nm abbinato a un'estetica incattivita ma in punta di matita e a un telaio un po' più affilato grazie a ...

MALAGA – Le Astra cinque porte e Sports Tourer e il Suv Grandland sono i primi modelli che debuttano in versione Gse, il marchio rilanciato da Opel e che una volta stava per Grand ...OPC non c’è più e anche GSI ha lasciato il passo al presente e al futuro, a un Brand che si evolve verso l’elettrico, ma vuole mantenere la sua nicchia “sportiveggiante”. Abbiamo scoperto, infatti, la ...