Ondata di maltempo | Mastella ha chiesto lo stato di calamità

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clementehail riconoscimento dellodinaturale per l’diche ha interessato il territorio della città di Benevento nel periodo compreso tra martedì 17 e sabato 21 gennaio 2023. Nell’istanza – inviata al presidente della Giunta regionale, al responsabile della Protezione civile regionale, al presidente della Provincia di Benevento, al Genio civile di Benevento e per conoscenza al Prefetto di Benevento – il Sindaco ha ricordato “i gravi danni alla viabilità” provocati dalle violente precipitazioni piovose e dalle forti raffiche di vento sia nel centro urbano, sia nelle aree periferiche. Nelle contrade, in particolare, si sono registrate frane e smottamenti e in alcune di esse ...