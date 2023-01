Omocausto | cos’è accaduto alle vittime dimenticate

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Non solo Olocausto, nel Giorno della Memoria si ricordano anche ledell’. Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria, giorno scelto per non dimenticare e al tempo stesso commemorare ledell’Olocausto. Tra queste si contanodella comunità ebraica, prigionieri di guerra, persone disabili, Rom e Sinti, oppositori politici, civili e persone omosessuali e trans. Con il terminesi intende lo sterminio degli omosessuali nei campi di concentramento nazisti. Quantificare il numero didell’, così come delle altre categorie di esseri umani all’interno dei campi di concentramento, non è semplice. Ancora oggi le stime sono molto ampie e questo perché verso la fine della guerra i nazisti hanno iniziato a distruggere ...