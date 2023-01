Omicidio Gigi Bici | Barbara Pasetti ha confessato | Mi chiedeva soldi e l' ho ucciso Esclusa la premeditazione

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini per il delitto di Luigi Criscuolo, 60 anni, dettoBici. Accusata dell'è Barbara Pasetti, fisioterapista 40enne, in carcere da oltre un anno. In un campo vicino alla sua villa, nel pomeriggio del 20 dicembre 2021, venne trovato il ...AGI - E' stata Barbara Pasetti a uccidere Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia come 'Bici' per il suo popolare negozio di biciclette, e lo avrebbe fatto, così ha raccontato nell'...dell'...

Le indagini per l’omicidio di Luigi Criscuolo, da tutti conosciuto come “Gigi bici”, si sono definitivamente concluse.La donna, accusata di aver ucciso Luigi Criscuolo, ha confessato il crimine. L’uomo era scomparso dalla sua casa la mattina dell’8 novembre del 2021, il cadavere è stato rinvenuto il 20 dicembre ...