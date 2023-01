Olocausto | Iannace | “Nessuno dimentichi le atrocità del sistema nazista”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto In merito alla giornata della Memoria interviene il dott. Carlo, senologo e già consigliere regionale della Campania: “Quelle dell’sono delle vicende rappresentate come la punta di un enorme iceberg galleggiante in un mare di incredibili, tragici avvenimenti, di milioni di vite umane recise a metà, di particolari episodi che spesso fanno rabbrividire nel ripescarli e nel portarli alla luce del sole. Secondo me è giusto che la memoria dell’non muoia, ma passi di generazione in generazione.deve dimenticare ledel. L’è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria…e tanto grande è il rischio di ...