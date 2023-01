Olimpiadi 2024 | i paesi europei contro il reintegro degli atleti russi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ledelsi annunciano piuttosto polemici soprattutto dopo l’apertura del Comitato Olimpico internazionale nei confrontie bielo. Gran Bretagna, Danimarca e altrihanno manifestato tutto il loro sdegno, opponendosi a questa iniziativa di trovare un “percorso” aglicitati per partecipare alle. Ne da notizia anche le Parisien che riporta le parole del ministro della cultura britannico, Michelle Donelan, e del capo del Comitato olimpico danese, Hans Natorp: “Michelle Donelan: «Condanniamo qualsiasi iniziativa che consenta al presidente Putin di legittimare la sua guerra illegale in Ucraina», ha proseguito. Il capo del Comitato olimpico danese, Hans ...

Ci ero riuscito, ma non sono andato molto bene e adesso per me sarà una sfida perché devo fare tutto da zero e qualificarmi per le'. In questi giorni Peter Sagan sta gareggiando al Tour de ...Se gli atleti russi e bielorussi dovessero essere autorizzati a gareggiare alledi Parigi, l' Ucraina è pronta al boicottaggio. Ad annunciarlo al Comitato olimpico internazionale (Cio) è stato il ministro dello sport ucraino Vadym Gutzeit : ' Con i rappresentanti ...

