“Ogni treno che sento mi fa ripensare a Birkenau Sulla Shoah i giovani più preparati dei loro genitori” La memoria di Tati Bucci | la bambina che scampò a Mengele

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Credo non ci siano al mondo due come noi, sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz con una storia a lieto fine, ancora vive”.ana, 85 anni, è la sorella di Andra, 83 anni, italiane di origine ebraica. La prima ora vive a Bruxelles, la seconda in California. Nei giorni scorsi, così la chiamano tutti, è tornata dove fu costretta a sopravvivere dalla notte del 4 aprile 1944 al febbraio 1945, quando vennero liberate. Ha rimesso piede, ancora una volta, nell’inferno del Kinderblock, la baracca dei bambini destinati agli esperimenti del dottor Josef, insieme al nipote 18enne e a tanticheanno, grazie al ministero dell’Istruzione, hanno la possibilità di toccare con mano ciò che è stato l’Olocausto.ana e Andra, non hanno ...