Offese a Liliana Segre | concluse le indagini nei confronti di 20 persone | sono accusate di diffamazione C’è anche Chef Rubio

(Di venerdì 27 gennaio 2023)20 ledenunciate ai Carabinieri di Milano per le ingiurie diffuse su Internet neidella senatrice a vitae sulle quali, oggi, la sezione telematica del Nucleo investigativo ha chiuso leche, da quanto si apprende, hanno coinvolto 17 uomini, tra cuiGabriele Rubini, alias, e tre donne. Tra questi, accusati dia mezzo telematico con l’aggravante delle motivazioni religiose, etniche o razziali, ciliberi professionisti, medici, assicuratori, infermieri, di varia estrazione sociale segnalati all’autorità giudiziaria e che ora dovrà decidere chi iscrivere per il reato ipotizzato. Sul coinvolgimento diva ...

Ingiurie, minacce di morte, offese irripetibili. Sono venti le persone denunciate dai Carabinieri di Milano per gli insulti pubblicati sui social newtwork e diretti alla senatrice 92enne ...I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno denunciato 20 persone per i post diffamatori e offensivi via social alla senatrice a vita Liliana Segre ... ma insulti e offese nei confronti ...