NVIDIA GeForce | Nuovi giochi con supporto DLSS3

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il mese di gennaio segna un traguardo importante per l’adozione e la diffusione del DLSS 3 – Deep Learning Super Sampling 3 – di, con l’aggiunta di Marvel’s Midnight Suns e HITMAN 3 alla lista di titoli che supportano ora questa tecnologia. La lista deisupportati conta anche Dakar Desert Rally (disponibile da subito) e Dying Light 2 Stay Human(in arrivo il 31 gennaio), portando così il totale dei titoli con DLSS 3 a 21. Inoltre, il titolo sci-fi e horror, Dead Space, riceve oggi un aggiornamento DLSS 2 e FORSPOKEN è disponibile ora con ilal DLSS 2. Il mese di febbraio partirà con gli aggiornamenti DLSS 3 per Deliver Us Mars e PERISH, entrambi supporteranno infatti la tecnologia a partire dal 2 febbraio. A questiseguiranno altriDLSS 3 in arrivo, fra ...