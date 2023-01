Nuovo Stadio | l’Amministrazione smentisce le sigle di centrosinistra

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRispetto al dibattito che si è sviluppato negli ultimi giorni sul progetto di realizzazione deldi calcio, e specificamente alle affermazione contenute nel comunicato stampa firmato da App, Articolo Uno, Controvento, Partito democratico, Sinistra Italiana e SiPuò, ed alle parti in cui viene sostenuto, in maniera totalmente destituita di fondamento, che si tratta di “una proposta che va a tutto vantaggio dell’impresa costruttrice, a cui andrà l’esenzione delle tasse Imu e Tari e degli oneri di urbanizzazione, con pagine oscure riguardanti gli espropri delle aree attigue, il recupero dei vantaggi nei ribassi, i ricavi che verranno dall’utilizzo dell’impianto», ed ancora che «parte della documentazione è risultata addirittura secretata”,comunale, in uno con gli uffici che hanno ...