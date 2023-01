Nuovo Ruggi | la Regione pubblica il bando da 368 milioni di euro

... come massima espressione del desiderio di porre ilfilm, il suo lavoro e la sua storia al ... domani biglietti in vendita con diritto di prelazione: i prezzi 26 Gennaio Zerottonove, in ...Loro con ilassetto e i tanti minuti a Felici sono imponenti a livello fisico, mentre noi a ...Biglietti per il derby La settimana terribile dei Blacks si chiuderà domenica con il derby del...

Realizzazione del nuovo ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno ... Regione Campania

Nuovo Ruggi: con il via libera del Ministero, si attende il bando SalernoToday

Salerno, nuovo Ruggi: “ok” dal Ministero per il progetto da 414 milioni ZON

Dal bando per il nuovo Ruggi al rischio privatizzazione per Sanità e Scuola: parla De Luca SalernoToday

Nuovo Ruggi, la Regione approva il progetto esecutivo: si attende l'ok del Ministero SalernoToday

27/01/2023 E' stata indetta dalla Regione Campania la gara per i lavori relativi alla realizzazione del nuovo ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Con questa procedura di appalto la Regione Campania ...L'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" intende mettere in vendita 14 cespiti rientranti nel complesso di Palazzo Ruggi, la dimora storica di Salerno dove hanno sed ...