Nuovo record per I Simpson | il sorprendente annuncio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La famigliaè diventata un vero e proprio punto di riferimento. Si tratta di una serie animata decisamente coinvolgente che, nonostante le sue 34 stagioni, ha ancora tanto da raccontare. Sembra, infatti, che la fantasia dei creatori non abbia alcun limite. Nelle ultime ore, è giunta una notizia particolarmente gradita. Le storie di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie proseguiranno, con almeno, altre due stagioni e 44 episodi. Fino al 2025, è confermata la loro presenza in TV. Si è trattata di una mossa prevedibile perché, davanti a un simile successo, era improbabile che la rete decidesse di dire addio al titolo. Ad ogni modo, questo ha permesso a Idi raggiungere un: quello dello show animato più longevo. Saranno in arrivo altre sorprese? Si ricorda che, al momento, le prime 32 stagioni ...

...Tesla arriva una trimestre dagrazie alla crescente domanda di veicoli elettrici. Un balzo del 37% nei ricavi del Q4 (24,3 miliardi di dollari) non era mai avvenuto prima e stabilisce un...Una serie disorprendenti che si sono affiancati alla pubblicazione del suo primo album " ... un piccolo assaggio della sua nuova strada discografica è " L'isola delle rose ", ilsingolo, ...

Arte, nuovo record per Bronzino da Sotheby's: pagato un ritratto 10,7 milioni di dollari La Stampa

Osimhen figlio del vento: battuto nuovo record con la Salernitana, sprint clamoroso Tutto Napoli

Fino al Polo Sud da sola: il nuovo record di Harpreet Chandi. "Credete sempre in voi stessi" - Luce Luce

Per il 2023 il management appare fiducioso, grazie anche al crescente contributo delle nuove collezioni, e indica una reazione ... A Parigi accoglienza tiepida per i numeri record di Lvmh A Parigi, ...Molti italiani risparmiano per avere fondi di emergenza o investimenti per il futuro. Lo dice una ricerca di Gimme 5 ...