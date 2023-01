Nuovo guasto idrico | scuole chiuse a Grottaminarda

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con l'Ordinanza numero 7 il sindaco di, Marcantonio Spera, ha disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di oggi, venerdì 27 gennaio 2023, a causa di un una nuova sospensione idrica. L'Alto Calore Servizi ha infatti comunicato, unalle condutture principali in agro di Melito Irpino. Da qui la particolare urgenza, si legge in una nota, di disporre la chiusura degli edifici scolastici per oggi al fine di evitare che le attività si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie.