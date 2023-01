Nuovo aumento di stipendio nei prossimi mesi | ecco quanto avrai in più e perchè

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’inflazione va sempre più su e serve un adeguamento dei salari L’dell’inflazione sta creando scompensi non di poco conto sugli stipendi dei lavoratori. A risentirne di più del caro vita sono certamente le famiglie monoreddito dove la riduzione del potere d’acquisto si sente maggiormente. Busta paga più ricca nel 2023:aumenta– ilovetradingIl nostro Paese viaggia ormai verso la recessione. Le aziende producono di meno per il caro energia e non hanno più bisogno di manodopera come prima. Questo comporta più disoccupazione e precarietà. Neiscorsi il Governo ha istituito dei bonus per i lavoratori dipendenti ed autonomi ma sono state misure una tantum e comunque non adeguate per calmierare la situazione. Non è mica con 150 euro una volta che si può dare dignità ad un ...