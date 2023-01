Nuove rimodulazioni Vodafone di rete fissa | aumento di 1 | 99 euro al mese

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ci sono all’orizzonte altre, questa volta per la. La fattura di gennaio, per gli utenti coinvolti, sarà arricchita dalla voce che riporta di undi 1,99ala partire dal 22 marzo 2023. Non è ancora dato conoscere la lista delle offerte coinvolte dalle modifiche unilaterali del contratto, anche se c’è da dire che si tratta di un’estensione a più clienti nell’ambito diche avevano già interessato molti utenti neldello scorso dicembre (la comunicazione, in questo caso, era stata presentata ad ottobre). Il provider telefonico, come spesso succede, ha giustificato leche colpiranno ...