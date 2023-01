Nuova raffica di rialzi tassi Fed | Bce e Boe la prossima settimana

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Laè attesa unadideidi interesse da parte delle maggiori banche centrali occidentali. Mercoledì si concluderà la due giorni di direttorio della Federal Reserve, il Fomc, e diversi analisti scommettono su un aumento limitato a 25 punti base, dopo quattroconsecutivi da 75 punti base più uno da 50 punti base, mentre i dati dell`inflazione in rallentamento spianano la strada a una ulteriore moderazione sulla manovra di stretta monetaria. Giovedì 2 febbraio toccherà a la Banca d`Inghilterra (alle 13) e alla Banca centrale europea (alle 14 e 15) annunciare le loro decisioni sul costo del danaro. In entrambi i casi l'attesa è invece per aumenti deida 50 punti base. Ma mentre in Gran Bretagna ...

La prossima settimana e' attesa unadi rialzi dei tassi di interesse da parte delle maggiori banche centrali occidentali. Mercoledi' si concludera' la due giorni di direttorio della Federal Reserve, il Fomc, e diversi ...47 su 55 sono stati abbattuti dalla contraerea, ma questo non ha impedito unamattinata di ... Mosca risponde alle forniture di tank con unadi razzi Analisi " Il peso di essere la ...

La prossima settimana nuova raffica di rialzi a tassi Usa e eurozona Agenzia askanews

PRIMA B - Raffica di scontri diretti in quota e nella zona a rischio Friuligol

TANGENZIALE - Nuova raffica di controlli: 261 punti della patente ... TorinoSud

Nuova raffica di rincari: stangata per le famiglie italiane in arrivo per il 2023 In Terris

Ucraina, raffica di missili russi. Crosetto: Le armi a Kiev solo per difesa Affaritaliani.it

I blackout colpiscono da mesi Carbonia non appena cadono due gocce di pioggia, con interi rioni nel buio totale, ma ora il Comune ha deciso di entrare in azione per eliminare alla radice alcuni proble ...Roma, 27 gen. La prossima settimana è attesa una nuova raffica di rialzi dei tassi di interesse da parte delle maggiori banche centrali occidentali. Mercoledì si concluderà la due giorni di direttorio ...