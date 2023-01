Novena a San Giovanni Bosco per i nostri figli – sesto giorno

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ci prepariamo alla festa di Donche la Chiesa celebra il 31 gennaio, con lache recitiamo in comunione di preghiera con la Congregazione dei Salesiani. Con una particolare attenzione ai ragazzi, ai bambini. Ci facciamo padri e madri di tutti loro, come in unica grande famiglia, ciò che è esattamente la Chiesa. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... e poi il trasferimento in Via Cairoli dove dal giorno dopo comincerà ladi preparazione, intervallata come sempre dalla festa del 3 febbraio in onore diBiagio : messe alle 9 - 10 - 11 - ..."Se non bastano i miracoli che stiamo facendo " conclude Melasecche - allora consigliamo unaCostanzo, tra pochi giorni ne ricorre la festa nel capoluogo umbro, perché faccia tornare la ...

Festa in onore di San Biagio, al via la Novena – RuvoLive.it RuvoLive.it

Cimitile - Cominciata la Novena in onore di San Felice in Pincis Videonola

Conto alla rovescia per la Madonna del Fuoco: inizia la Novena ForlìToday

Bra, i Salesiani si preparano alla solenne festa di San Giovanni Bosco LaVoceDiAlba.it

Italia – Un tempo per riflettere e ripartire: la visita di don Martoglio ... Agenzia Notizie Salesiana

O Dio, che hai suscitato don Giovanni Bosco, tuo confessore, quale Padre e Maestro della gioventù, ed hai voluto che per opera sua ...Il debutto di CioccolaTIAMO e poi la Sagra delle Arance, delle tipicità e dell’artigianato Quattro giorni di eventi, spettacoli luminosi, degustazioni, la suggestiva processione del Patrono La tradizi ...