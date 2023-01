Non mi piace nessuno | com’è possibile?

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Chiariamolo subito: con l’amore non si chiude mai, non illudiamoci. Possiamo innamorarci a 11 anni come a 71, ovviamente in modi diversi, ma il sentimento resta quello. Il cuore è sempre sensibile al colpo di fulmine come pure all’innamoramento lento, perché si nutre di emozioni. Che succede, quindi, quando ci sembra che non ci piaccia? Ci sentiamo indifferenti al sex appeal anche del ragazzo più carino, che ci appare ridicolo nel suo sfoggio di sguardi killer. Ci sembra insopportabile il tipo che fa il simpatico, troviamo deprimente quello che disserta di Artificial Intelligence, pensiamo sia disgustoso l’altro che s’interessa solo di sport. Siamo diventate inesorabili. Abbiamo sofferto (troppo) La nostra ultima storia si è chiusa male oppure abbiamo avuto una serie di delusioni tali che ci siamo dette “Mai più!”. È comprensibile ed umano che dopo aver ...