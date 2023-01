Non ho paura Mara Venier | parole pesantissime | la verità sul caso Lollobrigida

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) "Io non ho".è finita suo malgrado nella tempesta giudiziaria scatenata dalla morte di Gina, ma la conduttrice di Domenica In pare non avere alcuna intenzione di tirarsi indietro. Una delle cause scatenanti è stata l'ultima puntata della trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1, in cui Ziaha invitato Andrea Piazzolla, giovane factotum della Diva del cinema italiano, morta a 95 anni dieci giorni fa, e il suo amico Adriano Aragozzini, storico produttore televisivo. Entrambi hanno portato gravi accuse contro Francisco Javier Rigau, l'ex marito spagnolo della Lollo (un matrimonio religioso peraltro annullato dalla Sacra Rota), che aveva già deciso di denunciare per diffamazione anche la stessa. Intervistata dalla Stampa, la ...