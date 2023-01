«Non ho maltrattato le atlete | mi accusano per vendetta» | la difesa dell’allenatrice interdetta per maltrattamenti

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) «Non hole. Chi mi accusa lo fa perperché non ha ottenuto risultati. I miei erano allenamenti corretti e non punitivi». Lo ha detto Stefania Fogliata, la coach bresciana di ginnastica ritmicadall’attività di allenatrice per un anno per presuntifisici e psicologici, nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Brescia. La donna, che è stata sospesa anche dalla Procura federale che la ascolterà il prossimo 1 febbraio, è stata interrogata per oltre due ore, assistita dall’avvocato Giacomo Marini che ha nominato nelle scorse ore. Dopo aver chiesto la revoca della misura interdittiva – come riporta Brescia Today – e ottenuto il rinvio dell’udienza al tribunale sportivo, il suo legale ha inoltre annunciato a sorpresa che «chiamerà a ...