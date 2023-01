Non ci crederai | ma la Volkswagen Golf non è più l' auto più venduta di Europa

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Lanon è più l'piùdi, nel 2022 ha perso uno scettro che teneva saldamente in mano da ben quattordici anni. L'che l'ha battuta è la Peugeot 208 ed è perlomeno curioso che nel 2007 era stata la sua antenata a conquistare il primato sul mercato europeo, ovvero la Peugeot 207. Ma da che cosa è dipeso questo cambio al vertice? Una risposta piuttosto semplice ma assolutamente veritiera si può ricavare osservando il podio dellepiù vendute in. Al terzo posto, infatti, laT-Roc ha battuto proprio ladi poche migliaia die così le due hanno totalizzato rispettivamente 174.663 e 170. 689 esemplari. Una concorrenza interna che certamente ...

La Volkswagen Golf non è più l'auto più venduta di Europa, nel 2022 ha perso uno scettro che teneva saldamente in mano da ben quattordici anni. L'auto che l'ha battuta è la Peugeot 208 ed è perlomeno ...