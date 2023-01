Non chiamatelo Elon Musk | ora è Mr Tweet

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Com’è ormai noto,si diverte un mondo su Twitter. Il social da lui acquisito da poco è stato nel corso degli anni ripetutamente messo a soqquadro da messaggi più o meno ironici del CEO e fondatore di Tesla. Una consuetudine la quale ha raccolto un folto pubblico, ma anche destato non poche critiche, derivanti dal fatto che non di radorilancia anche notizie finanziarie sulle quali dovrebbe utilizzare maggiore cautela. Un comportamento che, ad esempio, gli è valso una chiamata in tribunale e accuse di turbativa del mercato da parte di altri imprenditori e personaggi, anche dell’universo crypto.Nessuno, però, poteva pensare che proprio nel corso del processo agli azionisti di Tesla un avvocato sarebbe arrivato a cambiargli il cognome, chiamandolo Mr.. Un errore divertente che, a quanto sembra, è ...