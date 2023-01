Non cancellate il vostro futuro L' appello di Mattarella già a Capodanno

Leggi su agi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI. - "Nonil". Già nel discorso di fine anno Sergioaveva lanciato unai ragazzi per una guida prudente, dopo l'ennesimo incidente stradale che aveva coinvolto alcuni minorenni. E oggi, dopo la tragedia che ha ucciso cinque ragazzi alle porte di Roma, le sue parole tornano purtroppo attuali: "Parlando dei giovani vorrei per un momento rivolgermi direttamente a loro: siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tanti morti sulle strade. Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d'auto, a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate - aveva detto il presidente della Repubblica l'ultima notte del 2022 - avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento ...